Stariji muškarac stradao je danas u nesreći u selu Hisardžik.

Do tragedije je došlo dok je nesrećni čovek obrađivao zemlju na nepristupačnom terenu. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad traktorom, nakon čega se mašina prevrnula. Zadobijene povrede bile su fatalne.

- Reč je o uglednom domaćinu iz ovog prijepoljskog sela, koji je tokom godina bio aktivan u lokalnoj zajednici i više puta obavljao funkciju predsednika Mesne zajednice Hisardžik - potvrđeno je za agenciju RINA.

Na lice mesta izašli su nadležni organi koji su obavili uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće biće utvrđene nakon sprovođenja zvanične istrage.

Prema prvim procenama, nepristupačan teren i otežani uslovi rada mogli su doprineti gubitku kontrole nad vozilom.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronikaPOVREĐEN TINEJDŽER (15), HITNO PREBAČEN U BOLNICU! Saobraćajna nesreća u Kaću
IMG_20260113_162132.jpg
HronikaŠLEPERU OTKAZALE KOČNICE, PA POČEO DA GURA KOMBI! Vozač iskočio i spasio se - dvojica muškaraca povređena DETALJI SAOBRAĆAJKE NA IRIŠKOM VENCU
Screenshot 2026-04-09 194649.jpg
HronikaTIJANA POKOSILA MLADIĆA NA PEŠAČKOM, PRIZNALA KRIVICU I DOBILA 6 GODINA ROBIJE! Nikola iz Leskovca preminuo posle 4 dana borbe, Vlasotinčanka osuđena!
Zatvor.jpg
Hronika"ONA JE DELIKVENT, LEPA ŽENA, ALI NIJE DOBRA" Kamere snimile suprugu ubice iz Surčina u vreme zločina, bila u kući žrtve?! (foto)
surcin433.jpg