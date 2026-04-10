NASRNUO NA SUDSKU STRAŽU, UDARAO IH PESNICAMA Zadržan osumnjičeni nakon incidenta u Trećem osnovnom sudu
Povodom incidenta koji se dogodio 7. aprila 2026. godine u prostorijama Treći osnovni sud u Beogradu, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva određeno je zadržavanje osumnjičenog N.P. (54), saopšteno je iz tužilaštva.
Prema navodima iz krivične prijave, osumnjičeni je, nakon što ga je sudska straža upozorila da u sudu nije dozvoljeno konzumiranje alkohola, fizički napao pripadnika sudske straže Ž.U. (48). On ga je, kako se sumnja, udario pesnicom u predelu glave, pri čemu je oštećeni zadobio laku telesnu povredu.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nasilničkog ponašanja iz člana 344. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika. Tokom saslušanja, kako se navodi, priznao je izvršenje dela.
Tužilaštvo je u saopštenju istaklo i da je osumnjičeni do sada 11 puta pravnosnažno osuđivan, što je, kako ocenjuju, okolnost koja ukazuje na rizik da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo ili utiče na svedoke. Zbog toga je sudu predloženo da mu odredi pritvor.