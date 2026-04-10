Povodom incidenta koji se dogodio 7. aprila 2026. godine u prostorijama Treći osnovni sud u Beogradu, po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva određeno je zadržavanje osumnjičenog N.P. (54), saopšteno je iz tužilaštva.

Prema navodima iz krivične prijave, osumnjičeni je, nakon što ga je sudska straža upozorila da u sudu nije dozvoljeno konzumiranje alkohola, fizički napao pripadnika sudske straže Ž.U. (48). On ga je, kako se sumnja, udario pesnicom u predelu glave, pri čemu je oštećeni zadobio laku telesnu povredu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nasilničkog ponašanja iz člana 344. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika. Tokom saslušanja, kako se navodi, priznao je izvršenje dela.