Državljanka Rumunije C.D. (61) saslušana je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu nakon što joj je određeno zadržavanje do 48 časova, saopšteno je iz policije.

Ona je osumnjičena za krivično delo krađa u saizvršilaštvu, prema članu 203. stav 1. Krivičnog zakonika u vezi sa članom 33.

Sumnja se da je 18. februara 2026. godine, zajedno sa za sada nepoznatim muškim licem, ušla u autobus na liniji 601, gde je oštećeni M.M. sedeo na prednjem sedištu i preko ramena nosio ručnu torbicu.

Prema navodima, nepoznato muško lice prišlo je sedištu i iz torbice oštećenog uzelo novčanik u kojem su se nalazile platna kartica i lična dokumenta, dok je osumnjičena stala ispred oštećenog i zaklonila pogled kameri autobusakako bi prikrila radnju.

Nakon toga su oboje napustili autobus, a kako se navodi, osumnjičena je od saučesnika dobila 1.500 dinara za učešće u izvršenjukrivičnog dela.

U svojoj odbrani, osumnjičena je priznala izvršenje krivičnog dela, nakon čega je tužilaštvo predložilo pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.