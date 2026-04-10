Veliki požar zahvatio je Stari mlin u Obrenovcu, dok vatrogasci pokušavaju da spreče njegovo širenje
Hronika
SNIMCI VELIKOG POŽARA U OBRENOVCU Vatrogasci se više od sat vremena bore sa vatrom koja se širi velikom brzinom (VIDEO)
Slušaj vest
Veliki požar izbio je u Obrenovcu u zgradi Starog mlina, koja je u potpunosti zahvaćena vatrom.
Foto: Kurir
Vidi galeriju
Gust dim se širi gradom, dok se plamen veoma brzo širi i ugrožava okolne objekte.
Na mesto požara, za samo nekoliko minuta, stiglo je 20 vatrogasaca - spasilaca iz Obrenovca i sa Voždovca sa sedam vozila. Naknadno je na lice mesta upućena i dodatna cisterna od 30 tona.
Za sada uzrok izbijanja požara nije poznat.
Reaguj
Komentariši