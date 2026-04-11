Pet meseci nakon ubistva u bečkom okrugu Otakring, osumnjičeni čeka suđenje u zatvoru Jozefštat od srede. Kako pišu tamošnji mediji, spor oko privatnog zajma od 50.000 švajcarskih franaka potpuno je eskalirao u noći 6. novembra u ćevabdžinici. Umesto da namiri dug, turski taksista je izvukao vatreno oružje i otvorio vatru na svoje protivnike.

Tridesettrogodišnji čečenski borilački umetnik preminuo je od prostrelne rane u srce, dok je drugi gost (55) iz Srbije upucan u stomak i jedva je preživeo. Tridesetčetvorogodišnji naoružani napadač pobegao je sa mesta zločina sa tridesetpetogodišnjim pratiocem.

Dok se ovaj predao sledećeg dana, osumnjičeni za ubistvo pobegao je u inostranstvo, tačnije u rodnu Tursku. Istražitelji iz Državne kancelarije kriminalističke policije nisu odustali i, uz pomoć lokalnih oficira za vezu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, uspeli su da pronađu traženog muškarca.

Konačno, lisice su mu stavljene na istanbulskom aerodromu. 158 dana nakon smrtonosnog napada, ubica je sada izručen.

- Ovaj uspeh je rezultat tesne saradnje. Zahvaljujemo se izvanrednoj mreži istražitelja - rekli su ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner i predsednik bečke policije Gerhard Pirstl.