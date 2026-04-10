Na društvenim mrežama pojavile su se brojne oproštajne poruke za devojčicu M.R. (16), učenicu prvog razreda srednje škole u Novom Pazaru, koja je danas tragično izgubila život dok je zajedno sa drugaricom vozila trotinet.

Njeni drugari dele fotografije i emotivne poruke, navodeći da će je pamtiti kao nasmejanu, vedru i dobru drugaricu, omiljenu u društvu.

Nesreća kod Novog Pazara usled koje je preminula devojčica (16) Foto: Sandzak Danas, Printscreen/Youtube/Sandžak danas

Kako piše u brojnim objavama, bila je osoba koja je plenila dobrotom i pozitivnom energijom, uvek spremna da pomogne i pruži podršku drugima.

Na profilima njenih prijatelja objavljuju se poruke tuge i neverice, uz fotografije koje podsećaju na zajedničke trenutke i uspomene koje su delili.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se kod Banjske petlje, kada je došlo do sudara električnog trotineta na kojem su se nalazile dve maloletne devojčice i putničkog vozila marke "folksvagen golf", kojim je upravljala S.M. (24).

Tom prilikom, obe devojčice zadobile su povrede, a M.R (15) umrla je na putu do bolnice.

Prema dostupnim informacijama, nastradala devojčica nalazila se na električnom trotinetu kao suvozač i nije upravljala njime. Uprkos naporima lekara, povrede su bile preteške.