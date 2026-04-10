Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila na magistralnom putu ispod banjske petlje kod Novog Pazara odnela je jedan mladi život i potresla celu zajednicu. U nesreći su učestvovale dve maloletne devojčice koje su se nalazile na električnom trotinetu – Dž.N. (15) i M.R. (16), kao i putničko vozilo marke "golf" kojim je upravljala S.M. (24), kojoj je u međuvremenu određen pritvor.

Prema saznanjima sa terena, do tragedije je došlo kada su devojčice pokušale da se uključe na glavnu magistralu i nastave kretanje u pravcu Novog Pazara. U tom trenutku, kako se navodi, prvo ih je uočio vozač teretnog vozila – kombija koji se kretao iz pravca Novog Pazara ka Raški. On je, prema rečima očevidaca, naglo zakočio i gotovo se zaustavio kako bi ih propustio.

Međutim, upravo u tom trenutku devojčice su stupile na kolovoz, a iza kombija se nalazio "golf" kojim je upravljala S.M. Kako se sumnja, vozačica je započela preticanje preko pune linije, ne uočivši devojčice na vreme, te ih je prednjom desnom stranom vozila udarila

Silina udara bila je stravična. Jedna devojčica ostala je na kolovozu, dok je druga, koja je u tom trenutku davala slabe znakove života, odbačena pored puta, ispod bankine, sa teškim povredama opasnim po život. Uprkos brzoj reakciji hitne pomoći i naporima ljekara, petnaestogodišnja M.R, učenica prvog razreda srednje škole, podlegla je povredama nakon više od dva sata borbe u bolnici.

Druga devojčica, koja je upravljala trotinetom, zadobila je povrede i nalazi se na lečenju.Na mestu nesreće zatečeni su potresni prizori – oštećeni automobil, trotinet razbacan po kolovozu i veliki broj građana koji su u neverici posmatrali tragediju. Saobraćaj na ovoj deonici magistrale bio je u potpunosti obustavljen tokom uviđaja koji su obavili pripadnici policije.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, a javnost s pravom postavlja pitanje odgovornosti i bezbednosti, posebno kada su u pitanju maloljetni učesnici u saobraćaju i korišćenje električnih trotineta na prometnim putevima. Ova tragedija ostavlja duboku bol i opomenu – jedan trenutak nepažnje bio je dovoljan da se ugasi jedan mladi život.