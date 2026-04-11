Tinejdžerka (19) iz okoline Varvarina poginula je jutros rano u teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Donji Adrovac nedaleko od Aleksinca, saznaje Kurir!

- Nesreća se dogodila oko 4.45 sati kada je vozilo marke "opel" aleksinačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić, sletelo s puta i udarilo u betonski stub - kaže izvor Kurira. 

U automobilu su bile još tri osobe, nažalost jedna tinejdžerka je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, a vozač, još jedan mladić i devetnaestogodišnja devojka su zadobili povrede. 

- Oba mladića su sa povredama prevezeni u Opštu bolnicu u Aleksincu, a druga tinejdžerka je hitno transportovana u UKC Niš zbog ozbiljnijih povreda koje je zadobila prilikom udesa.

Policija je obavila uviđaj, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.  

Ne propustiteHronikaČOVEK POGINUO NA OBRENOVAČKOM DRUMU: Preminuo nakon što ga je pregazilo vozilo, oglasili se iz Hitne pomoći
hitna pomoć noć
HronikaOVO JE DEVOJČICA (16) KOJA JE POGINULA KOD NOVOG PAZARA: Vršnjaci i poznanici se emotivnim rečima opraštaju od nje (FOTO)
Nesreća Novi Pazar
HronikaZA SMRT STOJKETOVOG TELOHRANITELJA I ANE SA ZLATIBORA KRIV JE ON: Istraga utvrdila kako je došlo do kobne saobraćajne nesreće u Međuvršju pre 4 meseca!
Ana Radović Aleksandar Maslaušić
HronikaŽENA AUTOM POKOSILA 2 DEVOJČICE U NOVOM PAZARU, JEDNA NASTRADALA! Stravična nesreća na magistralnom putu, uprkos naporima lekara NIJE JOJ BILO SPASA (VIDEO)
Policijski uviđaj na mestu saobraćajne nesreće kod Novog Pazara u kojoj je nastradala 16-godišnja devojčica na električnom trotinetu.