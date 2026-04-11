V. D. (27) iz Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistva i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. On je, podsetimo, u noći između petka i subote pucao nasred ulice u sugrađanina, pa ga dokrajčio u obližnjem baru gde je mladić pokušao da se sakrije.

- Prava drama se odigrala sinoć, nismo znali o čemu se radi, čula se neka vika, a onda i pucanje. Tek jutros smo saznali da je mladić hladnokrvno ubijen. Kažu da ga je jurio po ulici, ko zna zbog čega, više puta je prvo tu pucao, a ovaj nesrećnik je pokušao da se sakrije i utrčao je u nargila bar, ali ga je ovaj sustigao i našao - kaže jedan građanin Leskovca za Kurir.

Kako je potom dodao, osumnjičeni je uspeo da pogodi mladića tek kada ga je našao u baru i odmah se dao u beg.

Podsetimo, on se sumnjiči da je noćas oko 1.20 časova najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškarca, a zatim ga sustigao i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je žrtva pokušala da pronađe zaklon. Tom prilikom, dvadesetpetogodišnjak je zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Nakon izvršenog krivičnog dela, osumnjičeni je pobegao, ali ga je policija ubrzo identifikovala i uhapsila nakon intenzivne potrage.