Slušaj vest

Stefan A. (25) zvani Bokser ubijen je noćas u Leskovcu nakon što je, kako se sumnja, najpre na njega pucao V. D. (27), koji ga je potom sustigao i usmrtio u nargila baru u koji je pokušao da pobegne.

Prema dostupnim informacijama, drama je počela na ulici, gde je osumnjičeni navodno ispalio više hitaca u pravcu mladića. U pokušaju da se spase, Stefan A. je utrčao u ugostiteljski objekat u Ulici Slavka Zlatanovića, ali ga je napadač pratio i tamo nastavio napad.

Stefan A.

- Čula se vika, a potom i pucnji. Niko nije znao šta se dešava. Tek smo jutros saznali da je mladić ubijen. Kažu da ga je jurio ulicom i pucao, a onda ga našao u lokalu gde se sakrio - ispričao je jedan od građana.

Kako se sumnja, osumnjičeni je ušao u lokal i ispalio hice koji su bili kobni po dvadesetpetogodišnjaka, koji je preminuo na licu mesta.

Uhapšen Leskovčanin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V. D. (27) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- On se sumnjiči da je noćas, oko 1.20 časova ubio oštećenog mladića Stefana A. (25) u Leskovcu. Kako se sumnja, najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškaraca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je ubijeni mladić pokušao da se sakrije, usled čega je dvadesetpetogodišnjak preminuo na licu mesta - piše u saopštenju MUPa.