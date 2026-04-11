Prizori u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca jutros su šokirali sve meštane nakon jezive saobraćajne nesreće koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima, a u kojoj je, nažalost, život izgubila tinejdžerka (19) iz okoline Varvarina.

- Strašno je bilo jutros, prizor koji ne može da se opiše. Delovi automobila bili su razbacani svuda po putu, kao da je eksplodirao, a ne sleteo - kaže jedan od meštana Donjeg Adrovca.

Saobraćajna nesreća u selu Donji Adrovac kod Aleksinca Foto: Kurir

Podsetimo, nesreća se dogodila oko 4.45 sati kada je vozilo marke "opel" aleksinačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić, sletelo s puta i udarilo u betonski stub.

- Bandera u koju su udarili bila je bukvalno prepolovljena, čak na tri dela. Nikad nešto slično nismo videli u selu, prizor je bio jeziv - dodaje drugi očevidac.

Inače, u automobilu su bile još tri osobe, pored tinejdžerke koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta. Oni su zadobili povrede i odmah su prevezeni u bolnicu. Jedan od meštana kaže da je čuo jak udarac i da je odmah znao da je reč o nečemu strašnom.

- Probudio nas je jak udarac, kao detonacija. Kada smo izašli napolje, imali smo šta da vidimo, krš i lom na sve strane, delovi vozila po putu i pored puta. Odmah smo znali da je nešto strašno - priča meštanin.