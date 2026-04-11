Motiv zločina u Leskovcu u kom je ubijen Stefan Ajdarević zvani Bokser (25), kako Kurir nezvanično saznaje, istražitelji pronalaze u nerašćišćenim odnosima dveju porodica! Podsetimo, za ubistvo, kao i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija uhapšen je V.D. (27).

Stefan Ajdarević Foto: Društvene Mreže

- Šokirana sam zbog ovoga što se dogodilo nedaleko od nas, ali kada sam čula o kome se radi, začudila sam se kako do ovoga nije došlo i ranije s obzirom na njihove svađe i sukobe - priča za Kurir jedna meštanka naselja gde se dogodilo ubistvo.

Prema njenim rečima, problem između Stefana i osumnjičenog za njegovo ubistvo datira još odavno.

- Stalno su imali neke probleme međusobno, a nedavo je izbila neka svađa i Stefan je fizički nasrnuo na oca osumnjičenog V.D. što je verovatno i bio okidač zbog čega je ovaj hteo da se osveti - dodaje naša sagovornica.

Podsetimo, V.D. je pucao nasred ulice u Stefana, pa ga dokrajčio u obližnjem baru gde je mladić pokušao da se sakrije.

- Presreo ga je negde kod obližnjeg vrtića, jurio ga je po ulici, više puta je prvo tu pucao, a ovaj nesrećnik je pokušao da se sakrije i utrčao je u nargila bar, ali ga je ovaj sustigao i našao. Tad je ispalio smrtonosni hitac.