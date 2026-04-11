Motiv zločina u Leskovcu u kom je ubijen Stefan Ajdarević zvani Bokser (25), kako Kurir nezvanično saznaje, istražitelji pronalaze u nerašćišćenim odnosima dveju porodica! Podsetimo, za ubistvo, kao i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija uhapšen je V.D. (27).

- Šokirana sam zbog ovoga što se dogodilo nedaleko od nas, ali kada sam čula o kome se radi, začudila sam se kako do ovoga nije došlo i ranije s obzirom na njihove svađe i sukobe - priča za Kurir jedna meštanka naselja gde se dogodilo ubistvo. 

Prema njenim rečima, problem između Stefana i osumnjičenog za njegovo ubistvo datira još odavno. 

- Stalno su imali neke probleme međusobno, a nedavo je izbila neka svađa i Stefan je fizički nasrnuo na oca osumnjičenog V.D. što je verovatno i bio okidač zbog čega je ovaj hteo da se osveti - dodaje naša sagovornica.

Podsetimo, V.D. je pucao nasred ulice u Stefana, pa ga dokrajčio u obližnjem baru gde je mladić pokušao da se sakrije.

- Presreo ga je negde kod obližnjeg vrtića, jurio ga je po ulici, više puta je prvo tu pucao, a ovaj nesrećnik je pokušao da se sakrije i utrčao je u nargila bar, ali ga je ovaj sustigao i našao. Tad je ispalio smrtonosni hitac.

Osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo identifikovan i uhapšen.  Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, V. D. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaOVO JE BRUTALNO UBIJENI MLADIĆ (25) U LESKOVCU! Skrivao se u baru od pomahnitalog Leskovčanina, on ga sustigao i "overio" još jednim hicem! (foto)
HronikaHLADNOKRVNO GA UBIO I POBEGAO, LESKOVČANIN (27) UHAPŠEN UBRZO NAKON ZLOČINA! Novi detalji krvave drame u Leskovcu: Jurio ga po ulici, a onda ga sustigao...
HronikaOVO JE UGLJEŠA KOG JE KOMŠIJA UBIO U SURČINU I NJEGOVO TELO SAKRIO U FIOKU KREVETA! Ćerka naslutila zlo, a brat ga našao u lokvi krvi (foto)
HronikaUBICA IZ SURČINA TUKAO I ŽENU, BILO MU ZABRANJENO DA JOJ PRILAZI: Zajedno bili u kući komšije kog je potom zverski ubio nožem?
