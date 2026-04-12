Meštanin aleksinačkog sela Donji Adrovac kod Aleksinca Siniša Živić među prvima je stigao na mesto stravične nesreće na stotinak metara od svoje kuće, u kojoj je juče stradala devojka (19).

Do tragedije je došlo oko 4.45 sati kada je "opel" kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić, krećući se iz pravca Aleksinca, prešao na drugu stranu kolovoza i udario u banderu. Devetnaestogodišnjakinja iz okoline Varvarina je ostala na mestu mrtva, vozač i njegov prijatelj iz Aleksinca zbrinuti su u Opštoj bolnici u ovom gradu gde je ustanovljeno da imaju lakše povrede i otpušteni su na kućno lečenje. Još jedna devojka stara 19 godina, takođe Aleksinčanka zadobila je teške povrede.

Živić objašnjava da ga je iz sna trgnula neobjašnjiva buka za koju je isprva pomislio da je grmljavina.

- Čuo sam tri udarca, a onda je nastala tišina. MIslio sam a je grmljavina, ali posle sedam, osam minuta začula se galama. Pomislio sam da su čuju neki pijani ljudi, ispostavilo se da sam bio u pravu i ali nisam znao da se dogodio udes. Ubrzo su se začula policijska kola pa sam se zaputio do tog mesta da vidim šta se dešava - priča Živić.

Kako dalje navodi svedok tragedije, na putu ga je dočekao stravičan prizor.

- Jedna devojka je ležala na ulici, nije davala znake života, ispala je iz kola. Ostalo troje nisam video jer ih je Hitna pomoć odvezla neposredno pre mog nailaska. Žalosno je bilo videti to, svašta sam u životu video ali uvek je teško. Udarac je bio silovit, čak mislim da je došlo do neko tumbanja jer sam čuo tri zvuka udaranja. Kako sam saznao neki taksista iz Prćilovice je prvi naišao na mesto nesreće i alarmirao policiju i Hitnu pomoć ali toj devojci nije moglo da se pomogne - zaključuje Živić.

Tragovi teškog udesa i dalje su vidljivi na mestu tragedije. O silovitosti udarca svedoči bandera u jarku polomljena na više mesta. Ekipa elektrodistributivnog preduzeća iz Aleksinca zamenila je polomljeni električni stub i u toki je njegovo povezivanje sa elektromrežom. Policija im asistira s obzirom na to da je saobraćaj na ovoj deonici veoma gust.

Policija je zvanično potvrdila ovaj događaj, smrt jedne i povređivanje još tri osobe. Prema navodimo UKC Niš najteže povrede zadobila je devetnaestogodišnjakinja koja je u stanju životne ugroženosti.

- Pacijentkinja je primljena sa ozbiljnom multitraumom. Hirurški je zbrinuta, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u stanju životne ugroženosti - navela je ova zdravstvena ustanova.

Uhapšen vozač

Policija je sinoć saopštila da je Aleksinčanin D.T. (23) uhapšen zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula devojka (19), dok je njena vršnjakinja teško povređena.

Kako je saopštila niška policijska uprava, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu on je uhapšen zbog teškog dela potiv bezbednosti javnogsaobraćaja. "D.T. se sumnjiči da je jutros oko 4.45 časova u selu Donji Adrovac kod Aleksinca upravljajući automobilom marke "opel" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom u betonski stub usled čega je putnica (19) u vozilu preminula. Alkotestom je utvrđeno da je vozilom upravljao sa 1.14 promila alkohola u organizmu dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio pod uticajem benzodiazepina", navela je policija.