Nakon tragične saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Banjske petlje u Novom Pazaru, u kojoj je život izgubila šesnaestogodišnja Meleka R., društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja i tuge. Među njima se posebno izdvojila emotivna objava njenog profesora, koji se dirljivim rečima oprostio od svoje učenice.

- Sa velikom tugom primio sam vest da se moja učenica Meleka vratila svome Gospodaru. Bila je primer lepog ahlaka (morala), vaspitana, blaga i čista duša, kakvu je svako mogao samo poželeti. Njeno prisustvo je unosilo radost, a njeno vaspitanje bilo je ponos svima koji su je poznavali. Alah, dž.š., iz Svoje mudrosti uzima one koje voli, a nama ostavlja iskušenje sabura. Naša srca su ispunjena tugom, ali vernik zna da je susret sa Gospodarom istina i da nema mesta očaju. Molimo Uzvišenog Alaha da našoj Meleki podari najlepše mesto u Dženatu, da joj kabur učini prostranim i svetlim, a njenoj porodici podari sabur, snagu i utehu. Neka joj Alah podari najlepši stepen raja - naveo je profesor u objavi.