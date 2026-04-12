Nakon tragične saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Banjske petlje u Novom Pazaru, u kojoj je život izgubila šesnaestogodišnja Meleka R., društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja i tuge. Među njima se posebno izdvojila emotivna objava njenog profesora, koji se dirljivim rečima oprostio od svoje učenice.

Foto: Drustvene Mreže

- Sa velikom tugom primio sam vest da se moja učenica Meleka vratila svome Gospodaru. Bila je primer lepog ahlaka (morala), vaspitana, blaga i čista duša, kakvu je svako mogao samo poželeti. Njeno prisustvo je unosilo radost, a njeno vaspitanje bilo je ponos svima koji su je poznavali. Alah, dž.š., iz Svoje mudrosti uzima one koje voli, a nama ostavlja iskušenje sabura. Naša srca su ispunjena tugom, ali vernik zna da je susret sa Gospodarom istina i da nema mesta očaju. Molimo Uzvišenog Alaha da našoj Meleki podari najlepše mesto u Dženatu, da joj kabur učini prostranim i svetlim, a njenoj porodici podari sabur, snagu i utehu. Neka joj Alah podari najlepši stepen raja - naveo je profesor u objavi.

Nesreća kod Novog Pazara usled koje je preminula devojčica (16)

Prema informacijama iz istrage, nesreća se dogodila kada je došlo do sudara putničkog vozila marke "folksvagen golf", kojim je upravljala S. M. (24), i električnog trotineta na kojem su se nalazile dve maloletne devojčice.

Obe devojčice su tom prilikom zadobile povrede i hitno su prevezene u zdravstvenu ustanovu. Uprkos naporima lekara, Meleka R. (16) preminula je na putu do bolnice, dok je druga devojčica zadobila povrede.

