PROFESOR POGINULE DEVOJČICE U NOVOM PAZARU OBJAVIO POTRESNO OPROŠTAJNO PISMO! Bila je čista duša... Žena je pokosila dok je bila na trotinetu
Nakon tragične saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Banjske petlje u Novom Pazaru, u kojoj je život izgubila šesnaestogodišnja Meleka R., društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja i tuge. Među njima se posebno izdvojila emotivna objava njenog profesora, koji se dirljivim rečima oprostio od svoje učenice.
- Sa velikom tugom primio sam vest da se moja učenica Meleka vratila svome Gospodaru. Bila je primer lepog ahlaka (morala), vaspitana, blaga i čista duša, kakvu je svako mogao samo poželeti. Njeno prisustvo je unosilo radost, a njeno vaspitanje bilo je ponos svima koji su je poznavali. Alah, dž.š., iz Svoje mudrosti uzima one koje voli, a nama ostavlja iskušenje sabura. Naša srca su ispunjena tugom, ali vernik zna da je susret sa Gospodarom istina i da nema mesta očaju. Molimo Uzvišenog Alaha da našoj Meleki podari najlepše mesto u Dženatu, da joj kabur učini prostranim i svetlim, a njenoj porodici podari sabur, snagu i utehu. Neka joj Alah podari najlepši stepen raja - naveo je profesor u objavi.
Prema informacijama iz istrage, nesreća se dogodila kada je došlo do sudara putničkog vozila marke "folksvagen golf", kojim je upravljala S. M. (24), i električnog trotineta na kojem su se nalazile dve maloletne devojčice.
Obe devojčice su tom prilikom zadobile povrede i hitno su prevezene u zdravstvenu ustanovu. Uprkos naporima lekara, Meleka R. (16) preminula je na putu do bolnice, dok je druga devojčica zadobila povrede.