Novi detalji brutalnog ubistva Stefana Ajdarevića (25) u Leskovcu ukazuju da je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, osumnjičeni V. D. (27) navodno imao jasnu nameru da ga ubije! Kako saznajemo, prvo mu je pucao u leđa, a potom ga dokrajčio hicem u glavu!

Krvava drama je, podsetimo, otpočela još u blizini vrtića, gde je, prema svemu sudeći, osumnjičeni sačekao žrtvu.

Stefan Ajdarević Foto: Društvene Mreže

- Presreo ga je kod vrtića, a zatim krenuo da ga juri niz ulicu - navodi izvor Kurira, ukazujući da je, kako se sumnja, reč o unapred isplaniranom napadu.

Prema istim saznanjima, V. D. je tokom potere pucao u Stefana, i to dok je pokušavao da pobegne.

- Drama je počela na ulici, gde je osumnjičeni ispalio više hitaca u pravcu mladića. Tada ga je pogodio u leđa - kaže izvor Kurira.

Ranjeni Stefan je, u očajničkom pokušaju da spasi život, uspeo da stigne do obližnjeg nargila bara i da potraži pomoć.

- U pokušaju da se spase, utrčao je u ugostiteljski objekat, ali ga je napadač pratio i tamo nastavio započeto, očigledno u nameri da ga ubije - navodi sagovornik.

Međutim, Stefanu ni to nije pomoglo.

- On ga je sustigao u lokalu i ispalio hitac u glavu koji je bio koban - ističe on dodajući da je ubica praktično dovršio zločin.

Podsetimo, Stefan Ajdarević (25), poznat kao "Bokser", ubijen je u noći između petka i subote u Leskovcu. Kako se sumnja, V. D. je najpre pucao na njega na ulici, a zatim ga sustigao u nargila baru u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je mladić pokušao da se sakrije, ali je tamo i ubijen. V.D. je nakon zločina pobegao sa lica mesta.