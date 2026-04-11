RANIO GA U LEĐA, PA GA HLADNOKRVNO OVERIO U GLAVU! Stefan iz Leskovca očajnički pokušao da se spase, evo šta je prethodilo ubistvu
Novi detalji brutalnog ubistva Stefana Ajdarevića (25) u Leskovcu ukazuju da je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, osumnjičeni V. D. (27) navodno imao jasnu nameru da ga ubije! Kako saznajemo, prvo mu je pucao u leđa, a potom ga dokrajčio hicem u glavu!
Krvava drama je, podsetimo, otpočela još u blizini vrtića, gde je, prema svemu sudeći, osumnjičeni sačekao žrtvu.
- Presreo ga je kod vrtića, a zatim krenuo da ga juri niz ulicu - navodi izvor Kurira, ukazujući da je, kako se sumnja, reč o unapred isplaniranom napadu.
Prema istim saznanjima, V. D. je tokom potere pucao u Stefana, i to dok je pokušavao da pobegne.
- Drama je počela na ulici, gde je osumnjičeni ispalio više hitaca u pravcu mladića. Tada ga je pogodio u leđa - kaže izvor Kurira.
Ranjeni Stefan je, u očajničkom pokušaju da spasi život, uspeo da stigne do obližnjeg nargila bara i da potraži pomoć.
- U pokušaju da se spase, utrčao je u ugostiteljski objekat, ali ga je napadač pratio i tamo nastavio započeto, očigledno u nameri da ga ubije - navodi sagovornik.
Međutim, Stefanu ni to nije pomoglo.
- On ga je sustigao u lokalu i ispalio hitac u glavu koji je bio koban - ističe on dodajući da je ubica praktično dovršio zločin.
Podsetimo, Stefan Ajdarević (25), poznat kao "Bokser", ubijen je u noći između petka i subote u Leskovcu. Kako se sumnja, V. D. je najpre pucao na njega na ulici, a zatim ga sustigao u nargila baru u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je mladić pokušao da se sakrije, ali je tamo i ubijen. V.D. je nakon zločina pobegao sa lica mesta.
Policija je ubrzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kome se na teret stavljaju ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, dok istraga treba da utvrdi sve okolnosti ovog zločina, za koji se, prema rečima izvora Kurira, sumnja da je posledica dugotrajnog sukoba između dve porodice.