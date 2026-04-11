Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su izvršioce i uhapsili M.M (32) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa i R. D. (23) iz Kragujevca zbog krivičnog dela teška krađa u saizvršilaštvu.

- M.M. je, kako se sumnja, 10. aprila u jutarnjim satima, izvršio krađu novca iz teretnog vozila jednog trgovinskog lanca iz Kragujevca, uz pomoć drugoosumnjičenog, koji mu je davao instrukcije o kretanju vozila - piše u saopštenju PU Kragujevac.

Tom prilikom je prvoosumnjičeni ukrao novac u iznosu od 2.000.000 dinara, koji je policija pronašla u celokupnom iznosu.