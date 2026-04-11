Slušaj vest

Povodom događaja na gradilištu na Novom Beogradu, kada je došlo do udara krana u telehender i smrti jednog, a povređivanja tri radnik, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je i dana 09.04.2026. godine izašao na lice mesta i obavio višesatni uviđaj kojem su prisustvovali sudski veštak za oblast sigurnosti i bezbednosti na radu, sudski veštak saobraćajno - tehničke struke, inspektori rada i republički građevinski inspektor iz Ministarstva građevinarstva i infrastrukture.

- Javni tužilac je doneo naredbu za komisijsko veštačenje u cilju utvrđivanje da li je predmetni kran bio adekvatno postavljen i tehnički ispravan, da li je njime upravljano u skladu sa pravilima struke, da li je kran bio adekvatne nosivosti, kao i u cilju utvrđivanja svih drugih okolnosti koje su dovele do smrti i povređivanja radnika, a u koju svrhu je izvršeno ponovno fotografisanje lica mesta od strane veštaka - navode u saopštenju i dodaju:

- Javni tužilac je takođe naložio da se pribavi sva dokumentacija koja se tiče bezbednosti na radu i uputstvo za rukovanje kranom, kao i da se očitaju svi podaci sadržani u telemetriji krana na koji način će tužilaštvu postati dostupne sve informacije koje je kran prikupio i poslao elektronski, te da se zapečati kabina i komandni orman krana.