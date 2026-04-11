U Novom Beogradu uhapšen D.B. zbog sumnje da je nožem povredio partnerku Z.V. Hitna pomoć je prevezla povređenu u bolnicu.
Hronika
NAKON ŽESTOKE SVAĐE POTEGAO NOŽ NA PARTNERKU: Policija uhapsila muškarca na Novom Beogradu, žena hitno prevezena u Zemunsku bolnicu
U Novom Beogradu noćas je uhapšen D.B. (47) zbog sumnje da je, nakon svađe nožem povredio svoju partnerku Z.V. (33), državljanku Hrvatske.
Kako se saznaje, do incidenta je došlo u stanu u kojem su boravili, nakon čega je osumnjičeni, kako se sumnja, uzeo nož i naneo povrede ženi.
Povređena Z.V. je hitno prevezena u Zemunsku bolnicu, gde joj je ukazana lekarska pomoć i gde je zbrinuta.
Osumnjičeni D.B. je priveden i zadržan u policiji, a dalji rad na slučaju je u toku.
Kurir.rs/Telegraf
