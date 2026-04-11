U Novom Beogradu noćas je uhapšen D.B. (47) zbog sumnje da je, nakon svađe nožem povredio svoju partnerku Z.V. (33), državljanku Hrvatske.

Kako se saznaje, do incidenta je došlo u stanu u kojem su boravili, nakon čega je osumnjičeni, kako se sumnja, uzeo nož i naneo povrede ženi.

Povređena Z.V. je hitno prevezena u Zemunsku bolnicu, gde joj je ukazana lekarska pomoć i gde je zbrinuta.

Osumnjičeni D.B. je priveden i zadržan u policiji, a dalji rad na slučaju je u toku.

Ne propustiteHronikaDETALJI UŽASA U LUCI BEOGRAD: Dva mladića izbodena nožem ispred lokala na Dorćolu
HronikaIZBODENA DVA MLADIĆA U LUCI BEOGRAD: Krvavi napad posle ponoći, hitno prebačeni na reanimaciju
PlanetaIZAŠAO IZ ZATVORA PA UNAKAZIO NOŽEM BIVŠU ŽENU U HOTELU! Hteo da se pomiri sa majkom troje dece, a onda je KRVNIČKI UBIO, ima DEBELI DOSIJE! (FOTO/VIDEO)
Planeta3 DEČAKA I DEVOJČICA BRUTALNO UBIJENI U VRTIĆU! Mališani od dve i tri godine izbodeni NOŽEM! Užas u Ugandi: Osumnjičeni se predstavio kao roditelj (FOTO/VIDEO)
