Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 24. novembra 2025. godine, a prema najnovijim informacijama, istraga ove tragedije je završena. Tim povodom se oglasio Miloš Radović, otac stradale devojke čije je telo pronađeno čak 72 sata nakon nesreće.

Telo Ane Radović i Aleksandra Masalušića, koji je inače bio telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, pronađena su 3 dana nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu kod Čačka. Roditelji stradale devojke prijavili su njen nestanak nakon što im se nije javila kada je sa poznanikom krenula kolima sa Zlatibora ka Beogradu.

Anin otac Miloš Radović kaže da je njemu, Aninoj majci i bratu, izuzetno teško jer je ovo prvi Vaskrs bez njihove mezimice, kao i da bi mu jedina satisfakcija u životu bila da otkrije istinu o smrti ćerke.

- Čuo sam se sa advokatom koji mi je saopštio da je istraga o Aninoj smrti i celokupnoj nesreći zatvorena. Jasno mi je da je za tužilaštvo taj slučaj zatvoren jer je i vozač mrtav, ali za nas kao porodicu nije zatvoren dok ne saznamo šta se dogodilo sa našom Anom. Sledeće nedelje idem na sastanak sa advokatom, nadam se da će do tada dobiti svu potrebnu dokumentaciju. Došlo je do neke proceduralne greške i tužilaštvo mu nije dostavilo sva dokumenta na koje mi kao oštećena strana imamo pravo. Ono što je činjenica, jeste da mi smatramo da izveštaj policije nije toliko relevantan jer je uviđaj rađen 72 sata nakon saobraćajne nesreće kada su njihova tela i pronađena, pritom su vremenske prilike bile takve da su mogle da unište dosta dokaza - rekao je Miloš Radović.

"Ne razmišljam o prazniku, čekam pravdu"

Otac stradale devojke istakao je da su članovi njegove porodice dodatno tužni jer je ovo prvi praznik bez Ane, ali da zbog zatvaranja istrage ne misle ni o prazniku već samo žele da saznaju istinu o načinu na koji je stradala njihova ćerka.

- Ana je naše mlađe dete i ona se najviše radovala takvim događajima. Bol se ne smanjuje i ne prolazi, svakog dana nam sve više nedostaje. Ne razmišljam o Vaskrsu, razmišljam o istini i kopka me pitanje "Kako je poginula moja Ana?!" - kazao je Anin otac.

"Znali su se površno, on je za mene bio nepoznanica"

O odnosu Ane Radović i Aleksandra Masalušića dosta se spekulisalo u javnosti, a njen otac je ispričao da su se njih dvoje poznavali površno preko Aninog brata.

- Taj muškarac je za mene nepoznanica, nikada ga u životu nisam video. On i Ana su se upoznali dok je Aleksandar radio sa mojim sinom. Pre tog dana su se videli 20 - 30 puta i to uvek na kratko. Desila se slučajnost da on ide za Beograd baš kada je i ona planirala i zbog toga je sela sa njim u auto. Samo želim da znam kako je Ana poginula i ko je kriv. Da li je kriv vozač, brzina, neispravnost vozila ili nešto drugo. Moje dete meni ništa neće vratiti i bol mi ništa neće umanjiti, ali će me istina umiriti. To je ono što joj dugujemo - istakao je Radović.

Tužilaštvo u Čačku: Vozilo bilo ispravno

Automobil "audi SQ" kojim je u trenutku saobraćajne nesreće upravljao Aleksandar Masalušić, bio je ispravan, te neispravnost vozila ne može biti uzrok ove tragedije, potvrđeno je ranije iz OJT u Čačku.

- Iz nalaza stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke proizilazi da su, zbog obima deformacija na čeonoj strani vozila udarcem u betonski zid uništeni svi elementi kopčnog sistema, upravljač mehanizma i elektronike, pa da nije moguće utvrditi stanje ovih sistema u trenutku nezgode. Razmišljajući da se radi o vozilu novije izrade i da je njegovo stanje nadprosečno, te da su kao posledica sudara određivali bezbednosti sistema u vidu vazdušnih jastuka, sa velikom verovatnoćom se može tvrditi da silazak vozila van kolovoza nije posledica tehničke neispravnosti - pisalo je u odgovoru Osnovnoj javnog tužilaštva u Čačku.

Automobil imao zimske gume

Spekulisalo se da je mogući uzrok saobraćajne nesreće to što je "audi SQ" u kojem su poginuli Ana i Aleksandar imao letnje gume. Međutim, tužilaštvo je u ranijem odgovoru demantovalo i te pretpostavke.

Inače, veštačenje automobila dokazalo je da je "audi SQ" u trenutku nesreće ipak imao zimske gume.

- Pregledom vozila od strane stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare - navedeno je u odgovoru OJT u Čačku.

Neprilagođena brzina na klizavom putu u lakat krivini

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom istrage se sumnjalo da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Masalušić upravljao na klizavom magistralnom putu punom tkzv. lakat krivina.

Tri dana potrage za telima

Podsetimo, Ana Radović krenula je 23. novembra iz porodičnog doma na Zlatiboru za Beograd kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu. Prema saznanjima, nju je sa Zlatibora povezao Aleksandar Masalušić. Radovićeva se tog dana čula sa bratom oko 18.45, nakon čega se nije javljala roditeljima na telefon koji je bio dostupan narednih 14 sati.

Prema tvrdnjama Aninog oca Miloša, njena majka je prijavila nestanak 24. novembra.

Policija, ronioci i spasioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i reku Zapadnu Moravu 25. novembra.

Međutim, tela Ane i Aleksandra pronađena su tek 26. novembra.

Vatrogasci jedva izvukli smrskani automobil sa telima

Kad je mesto nesreće konačno otkriveno i to posle tri dana, "audi" je bio toliko tesno "spakovan" u betonski propust da je to drastično otežalo izvlačenje smrskane karoserije sa telima.