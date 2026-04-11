Policija je u Surčinu zaustavila i isključila iz saobraćaja četrdesettrogodišnjeg vozača koji se bez vozačke dozvole kretao brzinom od 196 kilometara na čas.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije su na teritoriji Surčina zaustavili četrdesettrogodišnjeg vozača koji se kretao brzinom od 196 kilometara na čas na delu auto-puta gde je ograničenje 130 kilometara na čas, saopštio je MUP.

U saopštenju se dodaje da je kontrolom utvrđeno da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta 2021. godine zbog prikupljenih kaznenih poena.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da ovakvo ponašanje ne predstavlja samo kršenje propisa već, kako navode, i direktno ugrožavanje života.

U saopštenju se podseća da će sledeće nedelje širom Evrope biti sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole brzine.

