Leskovčani su u šoku nakon ubistva Stefana Ajdarevića (25), poznatog pod nadimkom Bokser, a društvene mreže preplavljene su porukama tuge i neverice njegovih prijatelja i poznanika. Podsetimo, krvava drama dogodila se uoči Vaskrsa.

Jedna od potresnih objava posebno je odjeknula među onima koji su ga poznavali.

- Pre dva dana smo se videli na ulici. Ljubili smo se i grlili, a sada te nema. Silo nebeska, niko nije smeo da pisne od tebe! Silo najjača, počivaj u miru Silo. Inšalah u dženet - napisao je jedan od njegovih prijatelja.

- Tuga velika, brat moj otišao prema nebu, počivaj u miru, Stefane. Bio si sila, bokser, sportista, veliki drug, neka ti je laka zemlja - samo je još jedna objava u nizu.

Stefan Ajdarević Foto: Društvene Mreže

Stefan Ajdarević, podsetimo, ubijen je preksinoć u Leskovcu nakon što je, kako se sumnja, najpre na njega pucao V. D. (27), koji ga je potom sustigao i usmrtio u nargila baru u koji je pokušao da pobegne.

Prema dostupnim informacijama, drama je počela na ulici, gde je osumnjičeni navodno ispalio više hitaca u pravcu mladića. U pokušaju da se spase, Stefan Ajdarević je utrčao u ugostiteljski objekat u Ulici Slavka Zlatanovića, ali ga je napadač pratio i tamo nastavio napad.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, motiv zločina istražitelji traže u neraščišćenim odnosima između dve porodice. Zbog sumnje da je počinio ubistvo, kao i krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je V. D. (27).