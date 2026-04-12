Prijevorski put poznat je u Čačku kao jedna od kritičnih deonica.
Hronika
TEŽAK SUDAR KOD TRBUŠANA NADOMAK ČAČKA: Delovi rasuti svud po putu, povređeno troje mladih od 15, 18 i 19 godina
Na lokalnom putu u Čačku, na deonici od Trbušana do Prijevora došlo je do teže saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva vozila. Od siline udara delovi vozila bili su razbacani svuda po putu.
- U vozilima je bilo ukupno petoro putnika, a tri osobe zadobile su na svu sreću lakše telesne povrede. U pitanju su devojčica stara 15 godina, kao i tinejdžeri stari 19 i 18 godina, potvrđeno je za RINU sa lica mesta.
Inače, ovaj Prijevorski put poznat je u Čačku kao jedna od kritičnih deonica na kojoj često dolazi do saobraćajnih nezgoda.
Kurir.rs/RINA
