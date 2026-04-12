Sedam vozila je oštećeno rano jutros u bizarnoj saobraćajnoj nesreći u Kragujevcu.
Dramatično vaskršnje jutro
OPŠTI HAOS U KRAGUJEVCU U RANU ZORU! Zaleteo se kolima, pa razvalio čak sedam vozila i PREVRNUO SE NA KROV - Pogledajte snimak karambola (VIDEO)
Kako saznaje Kurir, jedan vozač je pri velikoj brzini u Ulici Vladimira Rolovića, udario u više parkiranih vozila.
Nakon nesreće auto se prevrnuo na krov.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima, a na licu mesta intervenisali su pripadnici policije koji obavljaju uviđaj.
Uzrok nezgode biće utvrđen nakon završetka istrage.
