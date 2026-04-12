Kako kažu, tuga i neverica zavladali su selom, a posebno ih pogađa sudbina njenih roditelja koji su imali samo nju.

- Ne možemo da verujemo šta se dogodilo. Imali su samo nju, bila im je jedinica. Kasno su je dobili, bila je njihovo sve, a sada veliki praznik dočekuju bez svoje mezimice - pričaju potreseni meštani za Kurir.

Prema rečima bliske komšinice, devojka je za praznike bila kod drugarice u Aleksincu, gde su planirale da zajedno provedu Vaskrs, ne sluteći da će to biti poslednji put da su zajedno.

- Otišla je kod drugarice da budu zajedno za Vaskrs. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će joj to biti poslednje okupljanje - kaže naša sagovornica.

Kobne večeri, kako navodi, bila je sa drugaricom kod koje je boravila i još dvojicom mladića na rođendanu.

- Bili su svi zajedno na rođendanu. Vraćali su se kasno, a taj dečko što je vozio bio je pijan, odveo je pravo u smrt. Desilo se to što se desilo... Vozio je očigledno jako brzo čim je od siline udarca prepolovio banderu na tri dela - dodaje uznemirena žena.

Do tragedije je, podsetimo, došlo oko 4.45 sati, kada je automobil marke "opel", kojim je upravljao dvadesettrogodišnji mladić, krećući se iz pravca Aleksinca, prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u banderu.

Devetnaestogodišnjakinja iz okoline Varvarina nastradala je na licu mesta. Vozač i njegov prijatelj iz Aleksinca zadobili su lakše povrede, zbog kojih su zbrinuti u Opštoj bolnici u Aleksincu. Još jedna devetnaestogodišnja devojka, takođe iz Aleksinca, zadobila je teške telesne povrede.

Vozio pijan

Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku, a nakon što je utvrđeno da je vozač "opela" D.T. (23) dobro, priveden je višem javnom tužiocu u Nišu, a nakon saslušanja po predlogu javnog tužioca sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.