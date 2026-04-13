CRNI VASKRS U SRBIJI! OVI ZLOČINI I TRAGEDIJE PRETHODNIH GODINA UZNEMIRILI SVE: Najgora je bila 2020. godina, 3 ubistva u jednom danu!
Najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrs, godinama unazad ostajao je u senci stravičnih zločina i tragedija koje su potresle našu zemlju. Umesto porodičnog okupljanja i mira, pojedine porodice zauvek su zavijene u crno.
Ovaj Vaskrs obeležila je teška saobraćajka u kojoj je poginula tinejdžerka iz okoline Varvarina. A nažalost, pored toga, uoči velikog praznika dogodilo se i ubistvo u Leskovcu kada je ubijen Stefan Ajdarević zvani Bokser.
Ipak, jedan od najpotresnijih slučajeva dogodio se 2020. godine.
Tri brutalna ubistva 2020. godine
Tri muškarca ubijena su 2020. godine u tri različita grada u Srbiji, u razmaku od svega nekoliko sati. Zločini koji su se dogodili u Lazarevcu, okolini Malog Zvornika i kod Zrenjanina ostavili su javnost u šoku zbog svoje brutalnosti.
Prema navodima sagovornika upoznatog sa slučajevima, dvojica muškaraca ubijena su nožem, dok je treći nasmrt pretučen.
- Radonjić i Matić su usmrćeni nožem, dok je Petrov prebijen tupim predmetom. U jednom slučaju ubica je pokušao da sakrije tragove tako što je telo bacio u bunar - navodi izvor.
Jeziv prizor u Lazarevcu
Prva žrtva bio je Dragan Radonjić (40) iz Lazarevca, čije je telo pronašao njegov kum u porodičnoj kući.
- Radonjić se danima nije javljao na telefon, što je zabrinulo njegove bližnje. Kum je došao da ga obiđe i zatekao stravičan prizor krv po celoj kući, a telo nesrećnog čoveka ležalo je u lokvi krvi sa više ubodnih rana - kaže sagovornik.
Prema rezultatima obdukcije, ubistvo se dogodilo nekoliko dana ranije. Radonjić je, kako se navodi, živeo sam i bio je višestruki povratnik. Neposredno pre zločina oglasio je prodaju kuće od 250 kvadrata za 25.000 evra.
Osumnjičeni za njegovo ubistvo uhapšen je mesec dana kasnije.
Porodična svađa završena tragedijom
Istog dana, u selu kod Malog Zvornika, ubijen je Petar Matić (57), a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je njegov rođak Goran M. (26).
- Osumnjičeni je došao da provede Uskrs sa porodicom, ali je došlo do svađe sa tečom. Sukob je eskalirao, nakon čega je uzeo nož i usmrtio ga - navodi izvor i dodaje da su njih dvojica i ranije imali nesuglasice.
Ubistvo kod Zrenjanina i pokušaj prikrivanja
Treći zločin dogodio se u Čenti kod Zrenjanina, gde je ubijen Sava Petrov (28).
- Dvojica prijatelja su se najpre posvađala, a zatim i fizički sukobila. Petrov je izvukao deblji kraj pretučen je nasmrt, a potom bačen u bunar u pokušaju prikrivanja zločina - kaže sagovornik.
Za ovo ubistvo osuđen je Joca Marić (42), koji je pred Višim sudom u Novom Sadu dobio kaznu od 13 godina zatvora, uz obavezno lečenje od alkoholizma.
Četvoro Srba poginulo u Hrvatskoj
Prazničnu atmosferu prethodnih godina prekidale su i teške saobraćajne nesreće. Jedna od njih dogodila se u Hrvatskoj, gde je u stravičnoj nesreći život izgubilo čak četvoro srpskih državljana.
Žikica Janković (47), njegova supruga Aleksandra (43), kao i Vladica Rašić (42) i njegov maloletni sin Nikola (14) iz Kruševca, poginuli su kada je "škoda oktavija" u kojoj su se nalazili sletela s auto- puta i zakucala se u zaštitnu ogradu u blizini Vinkovaca u Hrvatskoj.
Kako su tada navodili mediji, tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima, a prizori sa mesta nesreće bili su jezivi.
- Automobil je bio potpuno smrskan, prizor je bio stravičan - rekao je izvor sa lica mesta.
- Sumnja se da je vozač Vladica, inače profesionalni vozač, zaspao za volanom, a brzinometar je ostao zakucan na 140 kilometara na sat. Troje odraslih putnika preminulo je na mestu, dok je dečak po dolasku lekara davao znake života - podseća izvor i dodaje da su poginuli od siline udarca ispali iz vozila. Naime, putnici se nisu poznavali, već su se našli preko aplikacije "Tražim prevoz".
Kolarova snajka poginula uoči Vaskrsa
Noć uoči Uskrsa 2019. u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Nove Pazovi poginula je Aleksandra Kolarov (49), snajka poznatog srpskog fudbalera Aleksandra Kolarova i Nikola Dević (22), dok je tada dvoje teže povređeno.
Naime, oni su te te večeri vraćali sa svadbe, a Nikola je bio za volanom "pasata" kada su iz nepoznatog razloga sleteli s puta i zakucali se u drvo.
Nikola je inače radio u firmi Aleksandrinog muža i kolegijalno su išli na svadbu.
Posebno uznemiruju slučajevi porodičnog nasilja koji su kulminirali upravo tokom praznika. Jedan od njih šokirao je javnost, zet je, prema sumnjama, nakon porodičnog ručka napao i silovao svoju taštu 2015. godine.
- To je porodica koja je važila za mirnu, niko nije mogao ni da zamisli ovako nešto - rekao je sagovornik upoznat sa slučajem.
- Nesrećna žena je tada došla kod ćerke i zeta na praznični ručak, a nakon toga htela je da poseti sestru, a zet se ponudi da je traktorom preveze do susednog sela. Iznenada je skrenuo sa glavnog na zemljani put i u jednom šumarku zaustavio traktor i rekao tašti da mora da izvrši malu nuždu - podseća izvor:
- Međutim, on je samo obišao traktor i s druge strane zaskočio nesrećnicu. Izvukao je iz kabine i počeo da je bije, a zatim ju je i silovao.
Tada joj je polomio i rebra, a nakon iživljavanja odvezao je taštu kod njene sestre i zapretio joj da nikom ne kaže šta se dogodilo.
- Žena je odmah sve ispričala šta se dogodilo i slučaj prijavila policiji i tada je na lekarskom pregledu ustanovljeno da je žena imala stravične povrede i da je silovana. Zet je u besu gurao zvono za šurenje svinja u genitalije tašte kako bi se iživljavao nad njom. Osumnjičeni je uhapšen, a nekoliko godina pre ovoga, navodno njegova majka je prijavila da ju je silovao, ali je ona kasnije odustala od optužbi.