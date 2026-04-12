saobraćajna nesreća
POGINUO TRAKTORISTA IZ KURŠUMLIJE: Prevrnuo se na šumskom putu
U ataru sela Pavaštica sinoć je poginuo traktorista T.T. (59) iz Kuršumlije.
Kako smo saznali, prevrnuo se na šumskom putu, a nesreću koja se desila su prijavili meštani.
Iako je ekipa Hitne pomći Doma tdravlja Kuršumlija došla u najkraćem roku, čovek nije davao znake života.
Najverovatnije je izgubio kontrolu nad vozilom, kada se vraćao iz njive.
