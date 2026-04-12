Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca juče u ranim jutarnjim satima uoči Vaskrsa odnela je jedan mladi život kada je tinejdžerka (19) nastradala na licu mesta, a kako saznajemo, povreda kičme bila je kobna!

Troje mladih koji su takođe bili u kolima zadobili su povrede, a meštani su i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo.

Prema njihovim rečima, za volanom automobila nalazio se mladić koji je upravljao vozilom svog druga, koji je u trenutku nesreće sedeo na mestu suvozača.

- Auto nije njegov, vozio je kola od druga koji je bio pored njega. Kažu da je vozio brzo, pritom je bio i pijan, a svi znaju da se te noći slavio neki rođendan na koji su išli zajedno - pričaju meštani i dodaju da je nastradala devojka zadobila jezive povrede, te joj nije bilo spasa.

- Pukla joj je kičma, od silnih povreda nastradala je na licu mesta, nažalost nije joj bilo pomoći...

Saobraćajna nesreća u selu Donji Adrovac kod Aleksinca Foto: Kurir

U stravičnom udesu, suvozač je zadobio prelom noge, dok je druga devojka koja je bila u vozilu teško povređena i lekari se bore za njen oporavak.

- Dečko što je sedeo napred polomio je nogu, a ta druga devojka je baš loše, kažu da ima teške povrede. Strašno šta se desilo - dodaju oni.

Podsetimo, do nesreće je došlo oko 4.45 časova ujutru kada je automobil, krećući se iz pravca Aleksinca, prešao na suprotnu stranu kolovoza i silovito udario u banderu. Od jačine udarca, vozilo je potpuno uništeno, a jedna devojka (19) je nastradala na licu mesta.

Prema njihovim rečima, prethodne večeri bili su zajedno na proslavi, ne sluteći da će se noć završiti kobno.

- Bili su na rođendanu, družili se, smejali... niko nije mogao da zamisli da će ovako da se završi. Jedan trenutak nepažnje i ode život - kažu oni.

Ukleto mesto

Meštani ističu da je posebno potresno to što se u ovoj okolini i prošle godine dogodila slična tragedija.

- Kao da je prokleto mesto. I prošle godine je, kažu, neka devojka stradala u ovom kraju - govore uznemireni ljudi.

 Uhapšen

Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku, a nakon što je utvrđeno da je vozač "opela" D.T. (23) dobro, priveden je višem javnom tužiocu u Nišu, a nakon saslušanja po predlogu javnog tužioca sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

- D.T. se sumnjiči da je jutros oko 4.45 časova u selu Donji Adrovac kod Aleksinca upravljajući automobilom marke "opel" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom u betonski stub usled čega je putnica (19) u vozilu preminula. Alkotestom je utvrđeno da je vozilom upravljao sa 1.14 promila alkohola u organizmu dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio pod uticajem benzodiazepina - navela je policija.

