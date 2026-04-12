Filip P. (21) izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesrećikoja se dogodila na teritoriji Dragačeva, u selu Guča, u noći između subote i nedelje.

Do tragedije je, kako se navodi, došlo iz za sada neutvrđenih razloga, kada je vozilo u kojem je mladić bio učestvovalo u nesreći čije okolnosti tek treba da budu razjašnjene.

Filip P. Guča saobraćajna nesreća
Foto: Društvene Mreže

- Za sada nije poznato kako je tačno došlo do nesreće. Istraga će pokazati da li je u pitanju neprilagođena brzina, gubitak kontrole ili neki drugi faktor - navodi izvor upoznat sa istragom.

Prema prvim informacijama, do udesa je došlo tokom noći, a na lice mesta ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policije, ali je, nažalost, za Filipa P. bilo kasno.

- Lekari su mogli samo da konstatuju smrt. U pitanju su bile teške povrede - kaže sagovornik.

Istraga o ovoj tragediji je u toku.

