VLASNICI FIRME IZ SRBIJE OSUMNJIČENI ZA PREVARU TEŠKU SKORO 70.000 EVRA: Beranska policija podnela krivične prijave protiv dve osobe iz Užica
Policija u Beranama podnela je krivične prijave protiv dva vlasnika firme za izgradnju montažnih kuća iz Srbije zbog sumnje da su prevarom oštetili dvoje Beranaca za skoro 70.000 evra, navodi se u saopštenju Uprave policije.
Kako piše, podnete su krivične prijave protivM.T. i D.D. iz Užica, državljana Republike Srbije, zbog sumnje da su počinili krivična dela prevara.
„Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su M.T. i D.D, kao vlasnici firme „M.K.I“, registrovane u Srbiji, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica o mogućnosti i roku izgradnje montažnih kuća, dovodili u zabludu dva oštećena lica, navodeći ih da izvrše uplate novčanih sredstava, nakon čega preuzete ugovorne obaveze nisu ispunili“, navodi se u saopštenju.
Oni su ovim krivičnim delima, sumnja se, protivpravno pribavili imovinsku korist u iznosu od 69.670 evra.
„Naime, kako se sumnja, M.T. i D.D. su sa dva oštećena lica iz Berana zaključili ugovore o izgradnji montažnih kuća. Jedan ugovor je bio vrednosti 41.610 evra, dok je drugi ugovor bio vrednosti 28.060 evra, i to oba sa rokom izgradnje od 60 dana. Nakon izvršenih uplata od strane oštećenih, radovi su započeti, a potom obustavljeni, pri čemu ugovoreni objekti nisu završeni“, pojasnili su iz policije.
Kurir.rs/RTCG