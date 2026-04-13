Policija u Beranama podnela je krivične prijave protiv dva vlasnika firme za izgradnju montažnih kuća iz Srbije zbog sumnje da su prevarom oštetili dvoje Beranaca za skoro 70.000 evra, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Kako piše, podnete su krivične prijave protivM.T. i D.D. iz Užica, državljana Republike Srbije, zbog sumnje da su počinili krivična dela prevara.

„Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su M.T. i D.D, kao vlasnici firme „M.K.I“, registrovane u Srbiji, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, lažnim prikazivanjem činjenica o mogućnosti i roku izgradnje montažnih kuća, dovodili u zabludu dva oštećena lica, navodeći ih da izvrše uplate novčanih sredstava, nakon čega preuzete ugovorne obaveze nisu ispunili“, navodi se u saopštenju.

Oni su ovim krivičnim delima, sumnja se, protivpravno pribavili imovinsku korist u iznosu od 69.670 evra.