Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je 12. aprila 2026. godine naredbu o sprovođenju istrage protiv S. M. (24) iz Novog Pazara, zbog sumnje da je dva dana ranije, 10. aprila, u blizini Banjske petlje, izvršila krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičena je istog dana saslušana u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Nakon saslušanja, tužilaštvo je podnelo predlog Višem sudu u Novom Pazaru za određivanje pritvora.

Nesreća kod Novog Pazara usled koje je preminula devojčica (16) Foto: Sandzak Danas, Printscreen/Youtube/Sandžak danas

Odluku o predlogu za pritvor doneće nadležni sud u zakonskom roku.

Policijski uviđaj na mestu saobraćajne nesreće kod Novog Pazara u kojoj je nastradala 16-godišnja devojčica na električnom trotinetu.
