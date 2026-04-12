Mladić je izazvao karambol u Ulici kralja Petra Prvog, oštetivši više vozila. Uzrok nezgode još nije poznat.
HAOS U ČAČKU MLADIĆ izgubio kontrolu nad automobilom, pa oštetio više parkiranih vozila (FOTO)
Mladić koji je upravljao putničkim vozilom marke Fiat Panda u Ulici kralja Petra Prvog u Čačku izazvao je pravi karambol.
Tom prilikom oštećeno je više parkiranih automobila.
Kako se može videti na fotografijama srča je rasuta svuda po putu.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku ove saobraćajne nezgode, niti o eventualno povređenima.
Kurir/Rina
