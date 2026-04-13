Filip P. (21) poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Dragačeva, u noći između subote i nedelje. Tragedija se dogodila iz za sada još neutvrđenih razloga, kada je vozilo u kojem je mladić bio, učestvovalo u nesreći čije okolnosti tek treba da budu razjašnjene.

- Obavljen je uviđaj i vodiće se istraga a nakon nje mi ćemo znati na koji način je ovaj mladić izgubio život. Udes se dogodio u noći između subote i nedelje na regionalnom putu iz pravca Guče prema Ivanjici. Nažalost ovo je jedan slučaj koji je obeležio praznični vikend ali nije jedini. U čitavom Moravičkom okrugu tokom ovih dana bilo je udesa - objasnila je Gordana Injac, novinarka Kurira i zatim dodala:

- Imali smo i udes u Ivanjici na lokalnom putu, automobil je sleteo u reku u mestu Buk. Ipak zahvaljujući brzoj intervenciji meštana i vatrogasaca, vozač škode je izvučen iz automobila. Ipak, imali smo još jedan udes koji se dogodio u Čačku na Prijevorskom putu, tamo su u sudaru učestvovala dva automobila sa 5 putnika a povređeno je troje mladih, petnestogodišnja devojčica i dva mladića starosti od 18 19 godina. Upućujem apel na dodatan oprez i na kopnu i na vodi jer se očekuje povećana frekvencija saobraćaja - rekla je Injac.

FILIP POGINUO U TEŠKOJ SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD DRAGAČEVA! Težak praznični vikend u Srbiji

