Tri mlada života ugašena su za manje od 48 sati u tri različite saobraćajne nesreće na teritoriji Srbije, a više osoba, uglavnom maloletnika, zbrinuto je u bolnicama na lečenju usled zadobijenih teških povreda u tim tragedijama.

Meleka R. (16) iz Novog Pazara, Filip P. (21) iz okoline Guče, kao i tinejdžerka (18) iz Aleksinca žrtve su teških saobraćajnih nesreća koje su se dogodile tokom prazničnog vikenda na putevima Srbije.

Filip P. (21)

Saobraćajna nesreća dogodila se u subotu uveče u selu Guča kada je stradao mladić Filip P. (21)

Tinejdžerku (18) pijani vozač odveo u smrt

Aleksinčanin D.T. (23) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu rano ujutro izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula devojka (19), dok je njena vršnjakinja teško povređena. Prema saopštenju MUP-a, on se sumnjiči da je bio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci u trenutku nesreće.

Saobraćajna nesreća u selu Donji Adrovac kod Aleksinca Foto: Kurir

Vozač, koji je naknadno i uhapšen, kao i suvozač, zbrinuti su u Opštoj bolnici u Aleksincu gde su im konstatovane lake telesne povrede, a druga putnica (18) sa teškim telesnim povredama zbrinuta u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

Meleka (16) poginula u Novom Pazaru

U jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak popodne, povređene su dve maloletne devojčice, a Meleka R. (16) podlegla je jezivim povredama koje je tom prilikom zadobila. Njena drugarica Džana N. (15) nalazi se na bolničkom lečenju u Beogradu, pod budnim okom lekara.

Nesreća kod Novog Pazara usled koje je preminula devojčica (16) Foto: Sandzak Danas, Printscreen/Youtube/Sandžak danas

Prema saznanjima sa terena, do tragedije je došlo kada su devojčice pokušale da se uključe na glavnu magistralu i nastave kretanje u pravcu Novog Pazara. U tom trenutku, kako se navodi, prvo ih je uočio vozač kombija koji se kretao iz pravca Novog Pazara ka Raški. On je, prema rečima očevidaca, naglo zakočio i gotovo se zaustavio kako bi ih propustio.

Međutim, upravo u tom trenutku devojčice su stupile na kolovoz, a iza kombija se nalazilo putničko vozilo "golf" kojim je upravljala S.M. Kako se sumnja, ona je započela preticanje preko pune linije, ne uočivši devojčice na vreme, te ih je prednjom desnom stranom vozila udarila. Silina udara bila je stravična. Jedna devojčica ostala je na kolovozu, dok je druga, koja je u tom trenutku davala slabe znakove života, odbačena pored puta, ispod zaštitne ograde, sa teškim povredama opasnim po život.