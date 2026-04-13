OTKRIVAMO STANJE POVREĐENE TINEJDŽERKE (19) U NESREĆI KOD ALEKSINCA: Drugarica joj stradala, a na ukletom mestu se i ranije dešavale tragedije
Tinejdžerka I. S. (19), koja je teško povređena u subotu u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca, kako Kurir saznaje, nalazi se u životnoj opasnosti i lekari se i dalje lavovski bore za njen život u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.
Iz ove zdravstvene ustanove potvrđeno je da su povrede izuzetno teške, ali da je stanje za nijansu bolje nego ranije.
- Devojka je hirurški zbrinuta, u pitanju je ozbiljna multitrauma. Nalazi se u jedinici intenzivne nege - saopštili su iz UKC Niš, dodajući da je pacijentkinja na mehaničkoj ventilaciji i i dalje u kritičnom stanju.
Podsetimo, do nesreće je došlo u subotu oko 4.45 časova u selu Donji Adrovac, kada je automobil, krećući se iz pravca Aleksinca, prešao na suprotnu stranu kolovoza i silovito udario u banderu. Od jačine udarca vozilo je potpuno uništeno, a jedna devojka N.A. (19) nastradala je na licu mesta.
Meštani ističu da je posebno potresno to što se u ovoj okolini i prošle godine dogodila slična tragedija.
- Kao da je ukleto mesto. I prošle godine je, kažu, neka devojka stradala u ovom kraju - govore uznemireni ljudi.
Kako smo ranije pisali, u vozilu su bila četiri mlada lica, a troje je povređeno.
Prema navodima iz istrage, za volanom se nalazio mladić D.T. (23) koji je, kako se sumnja, upravljao automobilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
- Alkotestom je utvrđeno da je vozio sa 1,14 promila alkohola u organizmu, dok je test pokazao prisustvo benzodiazepina - saopštila je policija.
Međutim, kako su ispričali meštani, automobil nije bio u vlasništvu vozača.
- Auto nije njegov, vozio je kola od druga koji je bio pored njega. Kažu da je vozio brzo, pritom je bio i pijan - ispričali su oni.
Sagovornici ističu da su svi zajedno prethodno bili na proslavi.
- Bili su na rođendanu, družili se, smejali... Niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jedan trenutak nepažnje i ode život - navode oni.
Zbog sumnje da je izazvao nesreću sa smrtnim ishodom, vozač je uhapšen i određen mu je pritvor do 30 dana, dok je istraga o svim okolnostima tragedije u toku.