Tinejdžerka Nataša A. (19) iz okoline Varvarina koja je poginula uoči Vaskrsa u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca bila je učenica srednje medicinske škole. Zajedno sa vršnjacima trebalo je da završi školovanje u Kruševcu, nakon čega je imala velike planove.

Nataša A. Foto: Društvene Mreže

Nesreća je potresla ne samo njen rodni kraj, već i celu Srbiju, dok se prijatelji i poznanici opraštaju od mlade devojke čiji su planovi tek počeli da se ostvaruju.

Podsetimo, tragedija se dogodila uoči Vaskrsa u ranim jutarnjim časovima, a detalji same nesreće zbog koje je uhapšen vozač "opela" u kom je bila, još se utvrđuju. Ono što je izvesno jeste da je ugašen jedan mlad život, devojke koja je, prema rečima onih koji su je poznavali, bila puna energije, dobrote i snova.

- Nataša je sa svojim vršnjacima trebalo uskoro da završi školovanje, a potom i da započne novo poglavlje života. Međutim, umesto slavlja mature i planova za dalje obrazovanje ili posao, njena porodica i prijatelji suočeni su sa nenadoknadivim gubitkom - kaže izvor Kurira.

Saobraćajna nesreća u selu Donji Adrovac kod Aleksinca

Posebno je potresan oproštaj koji je na društvenim mrežama objavila njena bliska prijateljica. U emotivnom pismu, ona opisuje Natašu kao "svetlost koja je uvek donosila osmeh", osobu koja je bila oslonac i podrška svima oko sebe.

- Ne postoje reči koje mogu opisati ovu bol i prazninu koja je ostala, još uvek ne mogu da poverujem da te više nema, da neću videti tvoj osmeh, čuti tvoj glas i da više nikada nećemo pričati o svemu kao do sada. Sve deluje nestvarno, kao da je samo ružan san iz kog ćemo se probuditi, a onda shvatim da je ovo stvarnost koja previše boli. Bila si osoba koja je nosila svetlost u sebi, uvek vesela, uvek nasmejana, uvek spremna da oraspoloži sve oko sebe. Prošle smo kroz toliko toga, kroz smeh do suza, kroz teške dane, nove ljubavi, školske probleme, brige i radosti. Uvek smo bile jedna uz drugu, bez obzira na sve. Znala sam da, šta god da se desi, imam tebe, a i da ti imaš mene, a sada, kada te nema, ostaje tišina koja najviše boli.Trebalo je da za mesec dana zajedno završimo školu, da zajedno slavimo, da pravimo planove, da gledamo u budućnost sa osmehom, kao i uvek. Trebalo je da zajedno kročimo u neki novi deo života... A sada ostaje praznina i neizmerna tuga što te nema da to doživimo zajedno - napisala je ona ispod čega je dodala: