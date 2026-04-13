 Državljani Srbije učestvovali su u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Austriji kada je došlo do sudara automobila i kamiona, nakon čega je tinejdžer (19) koji je bio za volanom putničkog vozila od siline udarca podlegao povredama!

- U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Austriji poginuo je devetnaestogodišnji mladić poreklom sa Kosova i Metohije, nakon direktnog sudara sa kamionom kojim je upravljao 63-godišnji muškarac iz centralne Srbije - pišu austrijski mediji.

Kako potom prenose, nesreća se dogodila u subotu ujutru na saveznom putu u smeru ka Eferdingu, kada je u 6.46 časova došlo do čeonog sudara putničkog automobila i teretnog vozila.

- U 6.46 došlo je do sudara dva vozila na saveznom putu. Putnički automobil i kamion sudarili su se direktno iz još neutvrđenih razloga - navodi se u izveštajima lokalnih službi.

Zaglaljen u vozilu

Prema istim navodima, mladi vozač automobila ostao je zaglavljen u vozilu nakon silovitog udara, zbog čega su na teren pozvani i vatrogasci kako bi ga izvukli iz smrskanog automobila.

- Vozač putničkog automobila bio je zaglavljen u vozilu zbog čega je hitno morala da reaguje i vatrogasna ekipa - saopštili su nadležni iz spasilačkih službi.

Nažalost, uprkos brzoj intervenciji, lekari su mogli samo da konstatuju smrt mladića na licu mesta.

Alkotest negativan

Vozač kamiona (63) odmah je podvrgnut alkotestiranju, a rezultati su pokazali da nije imao alkohola u organizmu.

- Alkotest je pokazao da vozač kamiona nije bio pod dejstvom alkohola - naveli su iz austrijske policije.

Istraga o tačnim okolnostima nesreće je u toku, a policija radi na utvrđivanju kako je došlo do sudara na ovoj deonici puta.

