Požar u stambenoj zgradi u ulici Veljka Petrovića u Novom Sadu izbio je jutros oko 5 sati, a vatra je planula u stanu na osmom spratu.

​Prema dostupnim informacijama, plamen je zahvatio jednu prostoriju stana, što je dovelo do širenja gustog dima kroz stambeni prostor.

Brzom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade, iz zadimljenog stana izvučena je starija ženska osoba. Nju je odmah po evakuaciji preuzela ekipa hitne pomoći radi daljeg zbrinjavanja i pružanja medicinske pomoći.​

Na mestu događaja intervenisala su tri vatrogasna vozila sa posadama, čijom je akcijom sprečeno dalje širenje vatre na ostatak zgrade. Tačan uzrok izbijanja požara biće utvrđen nakon uviđaja.