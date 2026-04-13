PLANUO STAN NA OSMOM SPRATU U NOVOM SADU: Vatrogasci spasli staricu, prebačena u bolnicu
Požar u stambenoj zgradi u ulici Veljka Petrovića u Novom Sadu izbio je jutros oko 5 sati, a vatra je planula u stanu na osmom spratu.
Prema dostupnim informacijama, plamen je zahvatio jednu prostoriju stana, što je dovelo do širenja gustog dima kroz stambeni prostor.
Brzom intervencijom pripadnika vatrogasno-spasilačke brigade, iz zadimljenog stana izvučena je starija ženska osoba. Nju je odmah po evakuaciji preuzela ekipa hitne pomoći radi daljeg zbrinjavanja i pružanja medicinske pomoći.
Na mestu događaja intervenisala su tri vatrogasna vozila sa posadama, čijom je akcijom sprečeno dalje širenje vatre na ostatak zgrade. Tačan uzrok izbijanja požara biće utvrđen nakon uviđaja.
Kurir.rs/Telegraf
