Dan Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) obeležen je pre četiri dana.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je tim povodom da je uloga JZO, formirane 2003. godine, od značaja za nesmetano funkcionisanje institucija, zaštitu državnih organa i ključnih objekata i da predstavlja oslonac bezbednosnog sistema i garant stabilnosti Srbije i njenih građana. Obeležavanju Dana jedinice je prisustvovao predsednik Vlade Srbije prof.dr Đuro Macuta koji je istakao da je ta jedinica jedan od simbola stabilnosti Srbije i izrazio zahvalnost pripadnicima JZO koji su, kako je naveo, na braniku zemlje.

Svečanosti su prisustvovali i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, direktor policije Dragan Vasiljević i rukovodstvo MUP-a, komandanti specijalne i posebnih jedinica, kao i načelnici policijskih uprava.

- Iza svakog sigurnog koraka stoji tim koji ne pravi greške. Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) - navodi se na Instagram stranici MUP-a Srbije uz video u kom je prikazan samo deo onoga što rade pripadnici ove jedinice MUP-a. 

