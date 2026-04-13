Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je tim povodom da je uloga JZO, formirane 2003. godine, od značaja za nesmetano funkcionisanje institucija, zaštitu državnih organa i ključnih objekata i da predstavlja oslonac bezbednosnog sistema i garant stabilnosti Srbije i njenih građana. Obeležavanju Dana jedinice je prisustvovao predsednik Vlade Srbije prof.dr Đuro Macuta koji je istakao da je ta jedinica jedan od simbola stabilnosti Srbije i izrazio zahvalnost pripadnicima JZO koji su, kako je naveo, na braniku zemlje.