U jednoj od najvećih akcija protiv balkanskog narko-kartelau ovom delu Evrope, španska Nacionalna policija razbila je kriminalnu organizaciju koja je u Španiju unela čak pet tona kokaina, a među uhapšenima su i državljani Srbije koji su tako postali deo još jedne istorijske zaplene kokaina.

Istorijska zaplena droge u Španiji Foto: Španska Policija

Narko-čvor

Španski mediji navode da je provincija Huelva postala nova ključna ulazna tačka za drogu u južnoj Evropi, nakon pojačanog policijskog pritiska u Gibraltarskom moreuzu.

- Istraga je potvrdila postojanje savršeno strukturirane mreže, sa jasno definisanim ulogama i logističkim kapacitetom za unošenje velikih količina droge - navodi se u izveštajima.

Kako se ističe, upravo ova ruta preko Huelve postaje nova strateška tačka za kriminalne organizacije, koje prilagođavaju svoje metode i sve češće koriste sofisticirane pomorske i kopnene rute za krijumčarenje.

- Nacionalna policija je navela da ove krimi-organizacije koriste rute koje se već koriste za trgovinu hašišem na jugu Španije kako bi švercovale kokain u Evropu. Do sada su ove godine policajci zaplenili 25 tona kokaina, što odražava količinu droge koja trenutno cirkuliše ka kontinentu - navode španski istražitelji.

Razbijen opasan klan

Podsetimo, droga je dopremljena iz Južne Amerike preko obale provincije Huelva, gde je zatim brzim čamcima prebačena na kopno, a potom kamionima i kombijima distribuirana do skrivenih skladišta u Gibraleonu i Utreri kod Sevilje.

- Prvi kombi je prevezao deo pošiljke do kuće u Utreri. Ubrzo nakon toga, presretnut je još jedan kombi natovaren sa više od tone kokaina - navode španski mediji detalje operacije.

U racijama je, prema istim izvorima, pronađeno više od 3.500 kilograma kokaina u jednoj kući, kao i dodatnih 400 kilograma u drugoj lokaciji, uz oružje, gotovinu i ukradena vozila. Ukupno je zaplenjeno 5 tona!

- U operaciji su zaplenjene četiri automatske puške tipa "kalašnjikov",pet vozila, 17 mobilnih telefona i 5.000 evra u gotovini - prenose španski istražni organi.

Ukupno je uhapšeno 10 osoba, pet Španaca, tri državljanina Srbije, jedan državljanin Bosne i Hercegovine i jedan Holanđanin, koje je sudija odmah poslao u pritvor zbog sumnje na organizovani kriminal i trgovinu drogom.

- Oni su optuženi za pripadnost kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom i ilegalno posedovanje oružja - navode španski mediji.

Brojke x oko 5 tona kokaina zaplenjeno x 130 miliona evra vredan plen x 5.000 evra u gotovini x 17 mobilnih telefona zaplenjeno x 10 uhapšeno, od toga 3 Srba

Droga vredna preko 130 miliona evra

Šef Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije, Alberto Morales, izjavio je da je droga verovatno bila namenjena tržištu u Holandiji, a njena vrednost procenjena je na više od 130 miliona evra.