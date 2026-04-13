Državljanin Albanije uhapšen je u Kolumbiji po Interpolovoj poternici, koju je za njim raspisala Španija, zbog sumnje da je učestvovao u brutalnom ubistvu Srbina u Marbelji!

Španske i međunarodne policijske službe u Kolumbiji uhapsile su osumnjičenog za ubistvo srpskog državljanina Aleksandra Kolundžića (33), koji je 2022. godine pronađen mrtav u iznajmljenoj kući u Marbelji, u jednom od najluksuznijih delova ovog španskog letovališta.

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni inače državljanin Albanije, povezan je sa kriminalnom grupom, a nakon zločina je bio u bekstvu i skrivao se van zemlje.

- Hapšenje je usledilo nakon međunarodne poternice i duge potrage - ističu španski mediji i dodaju da je Albanac uhapšen 10. aprila u Kolumbiji.

Aleksandar Kolundžić, podsetimo, bio je tajni agent nemačke policije, a kako smo ranije pisali, kobnog dana pronađen je vezan za stolicu, sa kesom preko glave i jezivim povredama.

- Srbin je brutalno mučen, pa ubijen u kući u Golden Biču, elitnom delu Marbelje. Surova likvidacija, koja je izvršena po receptu kavačkog klana i grupe Veljka Belivuka, skoro godinu dana bila je potpuna misterija za špansku policiju. Brutalno ubistvo dogodilo se 30. juna 2022, a potpuno je rasvetljeno tek nedavno zahvaljujući napornom radu specijalnog odeljenja španske policije koje se bavi isključivo ratovima između narko-klanova - podseća izvor Kurira.

Istraga je pokazala da je žrtva bila meta unapred planiranog napada, a španska policija je ovaj slučaj povezala sa obračunima kriminalnih klanova koji godinama deluju na području Španije.