Albanski državljanin Florind Rama uhapšenje pre tri dana u Kolumbiji zbog ubistva Srbina Aleksandra Kolundžića u Marbelji, čije je telo pronađeno u junu 2022. godine u kući u luksuznom delu grada.

- Nakon ubistva Kolundžića, četvorica muškaraca napustila su ovaj kraj. Među njima bio je jedan nemački državljanin koji je uhapšen pre dve godine u Turskoj, kao i Albanac Rama kome su lisice stavljene u Kolumbiji nakon 4 godine bekstva - kaže izvor i podseća da još dvojica koji se dovode u vezu sa zločinom izmiču pravdi.

Nalog za hapšenje Albanca izdat je prvi put u julu 2022, a potom i u novembru naredne godine, međutim, do sada je uspevao da izbegne hapšenje.

- Osumnjičeni je bio u bekstvu četiri godine, a istraga je pokazala da je uz pomoć lažnih pasoša uspevao da prelazi granice i izmiče pravdi, čak je jedan period boravio i u Srbiji, kao i u susednoj Crnoj Gori, Hrvatskoj, Nemačkoj, Španiji, ali i u Ujedinjenom Kraljevstvu - pišu španski mediji i dodaju:

- Iz istrage je proisteklo da se prvobitno predstavljao i kao nemački državljanin.

Veze s krimi-grupama

U toku velike policijske akcije, Rama je pokušao još jednom da prevari istražitelje, međutim, nadležni su uveliko prikupili detaljne informacije o identitetu. Iako je pokušao da podmetne lažna dokumenta, on je 10. aprila uhapšen u Kolumbiji.

Istraga je, takođe, pokazala da je uhapšeni imao veze sa kriminalnim grupama koje deluju na teritoriji Srbije i Crna Gore.

- Rama bi trebalo da bude izručen iz Kolumbije, a do tada, uhapšeni će se, prema dostupnim informacijama, suočiti sa optužbama za ubistvo, nezakonito posedovanje vatrenog oružja i članstvo u kriminalnoj organizaciji. Istovremeno, kolumbijske vlasti su otvorile nove linije istrage kako bi utvrdile da li je održavao aktivnosti ili kontakte sa mrežama trgovine drogom u Pereiri i regionu uzgoja kafe, kao i da bi istražili moguće veze sa širim kriminalnim strukturama - navode izvori.

Florind Rama Foto: Nacionalna policija Kolumbije

Podsetimo, Aleksandar Kolundžić (33), srpski državljanin koji je ubijen krajem juna 2022. godine u španskom letovalištu Marbelja, bio je tajni agent nemačke policije! Kako su otkrili mediji iz te države, Kolundžić koji je živeo u Ofenbahu, u Marbelji je bio na tajnom zadatku i trebalo je da prikupi informacije o delovanju narko-kartela.

- Aleksandar K., 33-godišnji Srbin i tajni agent policije, brutalno je ubijen u Marbelji. Bio je mučen i na kraju ubijen. Kao doušnik, trebalo je da prikuplja informacije o delovanju narko-kartela u Španiji i dostavlja ih nadležnima. Veruje se da je njegov rad kao doušnik doveo do njegovog ubistva - prenose oni.