Slušaj vest

Deo drvene skele sa vrha tržnog centra u centru Novog Sada, u Bulevaru Mihajla Pupina, pao je danas oko 14 časova na ženu (55), koja je, kako saznajemo, tom prilikom zadobila i povrede.

- Povređena je slučajna prolaznica kada je pao deo skele sa vrha tržnog centra. Lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu. Nakon inicijalnog zbrinjavanja na licu mesta, sa višestrukim povredama, prevezena je u UC na reanimaciju u svesnom stanju - kaže izvor Kurira.

Policija je trenutno na licu mesta i u toku je uviđaj.