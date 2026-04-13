Slušaj vest

Brutalno ubistvo srpskog državljanina Aleksandra Kolundžića (33) u Marbelji, koje je dugo bilo obavijeno velom misterije, rasvetljeno je nakon opsežne istrage koja je tada trajala gotovo godinu dana, međutim, iako je drugi osumnjičeni za zločin tek sada uhapšen, još dvojica egzekutora izmiču pravdi, a klupo zločina i dalje se odmotava!

Florind Rama

- Kolundžićevo telo pronađeno je 30. juna 2022. godine u iznajmljenoj kući u elitnom delu Marbelje. Nesrećni muškarac bio je vezan za stolicu, sa kesom preko glave i vidljivim tragovima torture, dok je smrt nastupila nakon što je upucan iz vatrenog oružja - podseća izvor, navodeći da je recept po kom je ubijen dobro poznata metoda koju koristi kavački klana.

Identitet otkriven tek kasnije

Jedan od ključnih problema u istrazi bio je identitet žrtve. Kod Kolundžića nisu pronađena lična dokumenta, što je dodatno zakomplikovalo slučaj. Tek nakon što je u kući pronađena nemačka boravišna dozvola, u istragu su uključene nemačke vlasti.

Daljom proverom utvrđeno je da žrtva nije nemački državljanin, već Srbin, a konačna identifikacija potvrđena je nakon kontakta sa njegovom suprugom.

- Nemačka policija je onda radila na identifikaciji i došli su do toga da ubijeni muškarac uopšte nije Nemac, već da je Srbin. Potom su kontaktirali suprugu pokojnika. Čitava ta procedura sa papirologijom i identifikacijom je potrajala mesecima - kaže naš izvor.

Foto: AP

Tajni agent i rat klanova

Istraga je potom dobila potpuno novu dimenziju. Prema određenim saznanjima, Kolundžić je bio doušnik nemačke policije i nalazio se na tajnom zadatku prikupljanja informacija o narko-kartelima u Španiji. Međutim, istražitelji ga povezuju i sa balkanskim kriminalnim organizacijama koji je održavao kontakt sa pojedincima iz kavačkog klana.

- Postoji sumnja da se Kolundžić "infiltrirao" u kavački klan kao doušnik, a da je glavom platio kada je provaljen - navode izvori.

Sumnja se da je upravo to bio motiv njegove likvidacije, odnosno da je razotkriven tokom infiltracije u kriminalne strukture.

Istražitelji su utvrdili i da zločin nosi obeležja obračuna balkanskih kriminalnih klanova, pre svega "kavačkog" i "škaljarskog", koji godinama vode krvavi rat na tlu Evrope.

Foto: NICOLE CUBBIDGE / Alamy / Alamy / Profimedia, AP, Zorana Jevtić

- Sumnja se da je po sredi bio nastavak rata škaljarskog i kavačkog klana, koji imaju poslove i na tlu Španije. Način na koji je žrtva ubijena jasno ukazuje na to. Kolundžić je pre smrti mučen, ruke i noge su mu bile vezane za metalnu stolicu, a na glavi je imao PVC kesu. Smrt je nastupila pošto je upucan iz pištolja sa dva metka - navodi izvor i dodaje da se pretpostavlja da je ubijen nekoliko dana pre nego što je telo pronađeno.

- Recept po kom je ubijen dobro je poznata metoda koju koristi kavački klana, a ponajviše njihov beogradski ogranak koji su do hapšenja 4. februara 2021. predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Hapšenje posle bekstva

Ključni pomak u slučaju dogodio se kada je identifikovan i lociran osumnjičeni za organizaciju ubistva. Kako su preneli mediji, reč je o nemačkom državljaninu koji se nakon zločina skrivao u Turskoj, gde je i uhapšen po međunarodnoj poternici.

Foto: EPA / Quique Garcia

Nakon hapšenja, osumnjičeni je izručen Španiji, međutim očigledno još uvek nije stavljena tačka na jednu od najzagonetnijih likvidacija u Marbelji poslednjih godina.

Podsetimo, pre tri dana u Kolumbiji zbog ubistva Srbina Aleksandra Kolundžića u Marbelji, uhapšen je i albanski državljanin Florind Rama.