Slušaj vest

11. aprila 1999. godine, na Uskrs, ubijen je Slavko Ćuruvija u haustoru zgrade u kojoj je stanovao u centru Beograda. Ubice su u njega s leđa ispalile 17 metaka. Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio četvoricu nekadašnjih radnika Državne bezbednosti optužbi za učešće u ubistvu.

Ljiljana Smajlović, novinarka i bivša glavna urednica „Politike“, govorila je za Kurir televiziju o Slavku Ćuruviji:

- Slavko je bio sjajan novinar i to svi znaju. Bio je odličan i uspešan novinar. Verovatno bi danas bio novinski magnat ili medijski mogul. Aliono što je važno i što je i dalje sporno u delu javnosti jeste pitanje da li je bio patriota ili izdajnik. On je apsolutno bio patriota u tom tradicionalnom, konzervativnom poimanju te reči.

Javna percepcija i politički kontekst

Smajlović ističe da je Ćuruvija bio tradicionalni patriota i, na neki način, borac za Srbiju, iako su ga pojedini krugovi optuživali da je izdajnik zbog kontakata sa Zapadom. Njegovi odlasci u Vašington, kako navodi, bili su pokušaj da utiče na američku politiku:

- To je čovek koji je nekoliko meseci pre početka bombardovanja bio u Vašingtonu, gde je imao susrete u Kongresu SAD, Stejt departmentu i USAID-u. Održao je konferencije za štampu i govorio da je politika Slobodana Miloševića loša i da se protiv nje bori. Govorio je da mu ne dozvoljava da radi novine, da zbog toga želi njegov pad kako bi mogao da radi, ali i da je američka politika prema njegovoj zemlji pogrešna i da guranje u rat za Kosovo može imati katastrofalne posledice.

Ljiljana Smajlović Foto: Kurir Televizija

Sudska odluka i pravosnažne presude

Vrhovni sud je doneo odluku kojom je utvrđeno da je zakon povređen u postupku u kojem su četvorica bivših pripadnika Državne bezbednosti oslobođena optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije.

Sud je konstatovao da je Apelacioni sud svojom presudom postupio protivno zakonu u korist okrivljenih, ali da se, uprkos tome, zbog pravosnažne oslobađajuće presude njima ne može ponovo suditi.

- Ubistvo Slavka Ćuruvije nije ostalo ni neistraženo ni nerešeno. Slučaj je istražen, ubice su otkrivene, identifikovane i privedene pravdi. Međutim, privođenje pravdi nekada nije dovoljno da bi se došlo do pravde i na kraju su ubice Slavka Ćuruvije ostale nekažnjene - zaključuje Smajlović.

Foto: AP

Ko je bio Slavko Ćuruvija

Slavko Ćuruvija bio je srpski novinar, izdavač i vlasnik medija, koji je tokom devedesetih godina imao značajnu ulogu u domaćem novinarstvu. Bio je osnivač i urednik listova „Dnevni telegraf“ i „Evropljanin“, poznatih po kritičkom pristupu tadašnjoj vlasti i političkim dešavanjima u zemlji.

Važio je za jednog od najuticajnijih i najistaknutijih medijskih ličnosti tog vremena, a njegov rad i uređivačka politika često su bili predmet političkih i društvenih kontroverzi. Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine u centru Beograda, što je ostalo jedan od najpoznatijih i najosetljivijih slučajeva u novijoj istoriji srpskog novinarstva.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs