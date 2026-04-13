D. L. (55) koja je danas povređena kada je na nju pao deo skele u centru Novog Sada, puštena je na kućno lečenje.

Ona je nakon što je zadobila povrede na ulici u centru grada, vozilom Hitne pomoći prevezena u Univerzitetski klinički centar Vojvodine.

Kako su saopštili iz UKC, pacijentkinja je nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene lekarske pomoći i obrade rane puštena na dalje kućno lečenje.

Podsetimo, danas je došlo do teškog incidenta kada je deo skele pao sa vrha TC Nork u centru Novog Sada.

Radnici iz kineske robne kuće koja se nalazi u TC Nork u Novom Sadu pokušali da uklone delove skele koji su pali, ali su ih građani sprečili u tome.

Oglasio se gradonačelnik Novog Sada

Povodom pada skele koja je povredila ženu (55) u Novom Sadu oglasio se gradonačelnik ovog grada, Žarko Mićin.

- Odmah sam naložio gradskim službama da reaguju u skladu sa svojim nadležnostima. U stalnom sam kontaktu sa zdravstvenim radnicima koji se brinu o našoj sugrađanki. Obezbedićemo svu negu i pomoć kako bismo joj olakšali bol i pomogli joj da se oporavi što pre. Apelujem na nadležne organe da detaljno ispitaju slučaj i utvrde sve uzroke ovog incidenta - rekao je Žarko Mićin.

Kurir/Blic

