AUTOMOBIL UDARIO DETE (4) U NIŠU: Strašna saobraćajna nesreća, dečak hitno transportovan u UKC Niš
Četvorogodišnji dečak povređen je danas u saobraćajnoj nesreći u Nišu.
Do udesa je došlo oko 14 sati u Ulici Dimitrija Tucovića kada je dečaka koji je prelazio ulicu van pešačkog prelaza, udario automobil "ford" niških registarskih tablica.
Mališana je Hitna pomoć transportovala u niški UKC. Prema prvim informacijama dete ima lakše telesne povrede.
Policija je obavila uviđaj, obavešteno je tużilaštvo, uzroci nesreće se utvrđuju.
Kurir.rs/Informer
