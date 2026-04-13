Slušaj vest

Četvorogodišnji dečak povređen je danas u saobraćajnoj nesreći u Nišu.

Do udesa je došlo oko 14 sati u Ulici Dimitrija Tucovića kada je dečaka koji je prelazio ulicu van pešačkog prelaza, udario automobil "ford" niških registarskih tablica.

Mališana je Hitna pomoć transportovala u niški UKC. Prema prvim informacijama dete ima lakše telesne povrede.

Policija je obavila uviđaj, obavešteno je tużilaštvo, uzroci nesreće se utvrđuju.

Kurir.rs/Informer

