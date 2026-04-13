Slušaj vest

Pedesetdevetogodišnji muškarac izgubio je život u Uroševcu nakon što je pao sa šestog sprata objekta u izgradnji, gde je radio kao radnik.

Nesreća se dogodila danas oko 11.45 časova.

"Policijska patrola je odmah izašla na lice mesta, gde su ekipe hitne pomoći konstatovale smrt žrtve. Sumnja se da je reč o muškarcu starom 59 godina, koji je pao sa šestog sprata objekta u izgradnji tokom izvođenja radova", naveo je Veselji za Koha.

O slučaju su, kako se navodi, pored forenzičkih timova, obavešteni i opštinski inspektori rada.

Kurir/Kossev/Koha

