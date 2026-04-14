Albanac osumnjičen za brutalno ubistvo Srbina u Marbelji uhapšen je posle četiri godine bekstva. Florind Rama godinama je uz lažne identitete izmicao pravdi. Ubijeni Aleksandar Kolundžić bio je na tajnom zadatku kao doušnik Nemačke policije infiltriran među narko-kartele, ali i u kontaktu sa balkanskim klanovima. Njegovo telo pronađeno je vezano za stolicu, sa kesom na glavi i tragovima brutalnog mučenja, a sve ukazuje na to da je razotkriven i likvidiran u obračunu kriminalnih grupa.

- Dva najjača ratnika za policiju su vreme i strpljenje, on nije pobegao, on je otišao u Kolumbiju. Rama je imao više pasoša i njih je koristio. U prilog tome jeste novi EES sistem koji je EU uvela, odnosno on radi tako što svi ljudi koji putuju po državama EU a nisu stanovnici neke od zemalja članica, moraju da skeniraju lice i daju otiske prstiju pri prelaženju granice - objasnio je Blažo Marković, predsednik pokreta " Novi ljudi nova snaga Srbije" za Kurir televiziju.

Kako kaže, iz tog razloga je Rama otišao u Kolumbiju.

"Uhapšen je od strane FBI-a"

- Tamo ga sigurno nije uhapsila Kolumbijska policija već ga je uhapsio FBI, zajedno sa jednim delom ljudi iz CIA-e jer oni sarađuju. Nemci su najviše tražili da on bude uhapšen zbog njihovog operativca, odnosno to je Aleksandar sa ovog područija. Sada je još jednom potvrđeno da niko ne može zaista pobeći od policije osim kada policija to želi. Doušnik se postaje onoga momenta kada ga obuče za takav rad, doušnik mora da zna da primeni veštinu obmane i da izvlači podatke od lica a da to lice ne zna - rekao je Marković.

On objašnjava da smatra da je problem bio u samom sistemu u Nemačkoj i da je neko prihvatio novac za informacije o Aleksandru.

"On je jedan vrstan operativac koji bi doprineo i nama ovde, ali i mi svakako imamo dobre operativce. Do njegove smrti je došlo kada su ga na svirep način raskomadali i likvidirali." Objasnio je Marković.

