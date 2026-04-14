"UBIĆU TEBE I TVOJU PORODICU" Pretio bivšoj supruzi, policija mu našla čitav arsenal u stanu, uhapšen nasilnik sa Vračara
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova juče su na Vračaru uhapsili B. F. (31) nakon jezivih pretnji koje je uputio bivšoj supruzi.
Intervencijom policije sprečena je potencijalna tragedija, s obzirom na to da je kod osumnjičenog pronađena veća količina vatrenog oružja. Drama je počela juče kada je hrabra žena pozvala policiju i prijavila nasilje. Prema njenim rečima, bivši partner joj je uputio direktne pretnje smrću, navodeći da će "pobiti i nju i celu porodicu".
Odmah po prijavi, policijski inspektori su reagovali i izašli na teren. Pretresom stana u kojem boravi osumnjičeni B. F, pronađen je čitav arsenal ilegalnog ili neprijavljenog oružja: 4 puške (različitog kalibra), više pištolja, velika količina pripadajuće municije.
Osumnjičeni je odmah priveden u policijsku stanicu. O celom slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će podneti odgovarajuće krivične prijave, kako za nasilje u porodici, tako i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Istraga je u toku, a žrtvi je pružena neophodna zaštita.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv).
SOS telefoni
Autonomni Ženski Centar - SOS telefon
0800-100-007, radnim danima 10-20h
ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon
011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h
Evropski broj za nestalu decu 116-000
Incest trauma centar - SOS telefon
011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h
Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća
0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h
011 2769-466, radnim danima 10-19h
062 304-560, noću 19-10h
SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.
