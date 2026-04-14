Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv).

SOS telefoni

Autonomni Ženski Centar - SOS telefon

0800-100-007, radnim danima 10-20h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon

011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h

Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon

011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća

0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h

011 2769-466, radnim danima 10-19h

062 304-560, noću 19-10h

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.