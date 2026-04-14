Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su šest kilograma kokaina i uhapsili D. V. (40) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Pregledom automobila osumnjičenog, policija je, u torbi na zadnjem sedištu, pronašla kokain - piše u saopštenju PU Novi Sad.



Kako se može videti na fotografijama, kokain je bio u paketićima označenim sa imenom pozantog modnog dizajnera Michael Kors.

Foto: PU Novi Sad