Policija uhapsila muškarca iz Temerina, u kolima našli šest kilograma droge upakovane u luksuzne paketiće
PU Novi Sad
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su šest kilograma kokaina i uhapsili D. V. (40) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Pregledom automobila osumnjičenog, policija je, u torbi na zadnjem sedištu, pronašla kokain - piše u saopštenju PU Novi Sad.
Kako se može videti na fotografijama, kokain je bio u paketićima označenim sa imenom pozantog modnog dizajnera Michael Kors.
Foto: PU Novi Sad
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
